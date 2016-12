New York, Amanda e Raffaele di nuovo insieme

foto Dal Web Correlati Tutto sulla morte di Meredith Kercher 13:50 - Amanda Knox fra le braccia del suo ex fidanzato, Raffaele Sollecito, nella Grande Mela. E' quanto si legge sulla prima pagina del britannico "Daily Mirror", che pubblica una serie di foto dell'incontro dei due martedì a New York. Dopo l'annullamento della sentenza di appello da parte della Cassazione, Amanda e Raffaele sono in attesa del nuovo processo per l'omicidio di Meredith Kercher. del suo ex fidanzato,, nella Grande Mela. E' quanto si legge sulla prima pagina del britannico "Daily Mirror", che pubblica una. Dopo l'annullamento della sentenza di appello da parte della Cassazione, Amanda e Raffaele sono in attesa del nuovo processo per l'omicidio di

Secondo il tabloid, Knox e Sollecito hanno trascorso martedì visitando le vie della Grande Mela, con la madre di Amanda. Le immagini in cui i due si abbracciano e si parlano con affetto finite sul "Mirror", che parla anche di un "tenero bacio" fra i due, fanno pensare a una ripresa della vecchia relazione.



Raffaele: "Nessun desiderio di tornare in Italia" - "Non ho nessun desiderio di tornare in Italia", ha detto Raffaele al giornalista del "Daily Mirror" che lo ha avvicinato a New York in compagnia di Amanda. "Abbiamo tanto da fare ora. Abbiamo molti progetti", ha aggiunto.



Nessun commento invece da parte dei due giovani sulla sentenza di Cassazione, che ha annullato l'assoluzione del processo di appello. In primo grado erano stati condannati a 25 e 26 anni di carcere per l'omicidio di Meredith.



La colletta di Sollecito per pagare le spese del processo - Di questi giorni la notizia che a pochi mesi dall'inizio a Firenze del nuovo processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher, che potrebbe celebrarsi all'inizio del prossimo autunno, Raffaele Sollecito ha lanciato una colletta sul web per pagarsi le spese legali. "Non ho più risorse per combattere contro questa ingiustizia - scrive il giovane pugliese in un messaggio in inglese su Facebook -. Non voglio mollare solo per motivi finanziari, spero capirete". Sollecito ha quindi aperto una raccolta di fondi sul sito specializzato "GoFundMe". In poche ore sono già arrivate le prime donazioni: l'obiettivo è di raccogliere 500mila euro.