L'Ue bacchetta l'Italia su rifiuti e quote latte

L'Ue ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia per la gestione dei rifiuti in Campania, proponendo una multa di 256.819 di euro per ogni giorno di ritardo fino a che il nostro Paese non si regolarizzi. L'eventuale multa già supera i 30 milioni di euro. La Commissione, pur riconoscendo i progressi fatti, "non esclude nuove emergenze". Bruxelles guarda con "preoccupazione" ai ritardi nella costruzione degli impianti per il recupero dei rifiuti. - L'Ue ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia per la gestione dei rifiuti in Campania, proponendo una multa di 256.819 di euro per ogni giorno di ritardo fino a che il nostro Paese non si regolarizzi. L'eventuale multa già supera i 30 milioni di euro. La Commissione, pur riconoscendo i progressi fatti, "non esclude nuove emergenze". Bruxelles guarda con "preoccupazione" ai ritardi nella costruzione degli impianti per il recupero dei rifiuti.

Riconosciuti i progressi fatti - La prima sentenza della Corte Ue risale al marzo 2010, quindi anche se l'Italia si mettesse in regola a breve, non potrebbe evitare la multa. Pur riconoscendo i progressi fatti, ad esempio sotto il profilo della raccolta differenziata, la Commissione "non esclude nuove emergenze, dato che il trasporto dei rifiuti fuori dalla regione non risolve in modo adeguato i problemi endemici del territorio". Dall'estate 2011 le autorità locali hanno infatti "dirottato" grandi quantità di rifiuti verso impianti in altre regioni, "soluzione questa di natura meramente temporanea a problemi che caratterizzano la regione ormai da anni".



I nuovi timori dell'Ue - Bruxelles, in particolare, guarda con "preoccupazione" ai ritardi che hanno portato all'arresto della costruzione della maggior parte degli impianti previsti per il recupero dei rifiuti organici, degli inceneritori e delle discariche. "Il rischio ora - spiegano - è che molte delle installazioni previste non siano pronte per la fine del 2016, cioè in tempi ancora ragionevoli dalla prima sentenza della Corte". "Preoccupa" anche la "sorte incerta" di sei milioni di tonnellate di rifiuti imballati e stoccati presso vari siti in Campania, in attesa di un inceneritore che deve ancora essere costruito.



Quote latte, infrazione per le multe non riscosse - La Commissione europea si è mossa contro l'Italia anche sulle quote latte. Bruxelles ha inviato a Roma una lettera di messa in mora, prima tappa della procedura d'infrazione Ue, esortandola a "recuperare ai produttori di latte, che tra il 1995 e il 2009 hanno superato le quote loro assegnate, multe per un totale stimato in almeno 1,42 miliardi di euro, in gran parte ancora non riscossi". Il governo italiano, sostituendosi ai produttori nel pagamento delle multe per i surplus di latte prodotti, ha "mal utilizzato i fondi pubblici. Sono fondi che il governo italiano deve recuperare in quanto sono illegali. Non sono soldi per la Ue, sono soldi degli italiani, per gli italiani", ha detto un portavoce della Commissione Ue.