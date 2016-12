foto Afp



- A causa della guerra civile che sta devastando il Paese da due anni, sei siti storici siriani sono in pericolo. A denunciarlo è l'Unesco, il cui comitato (riunito in questi giorni in Cambogia) ha inserito i sei luoghi nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità a rischio. Tra i siti spicca la città vecchia di Aleppo, che ha subito "danni considerevoli".