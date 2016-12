Los Roques, ritrovato l'aereo sparito nel 2008

foto Ansa Correlati Missoni, telefonate "dal fondo del mare"

Il Venezuela chiude le indagini sull'aereo di Missoni: "Nessun mistero, è precipitato"

E' stato ritrovato in mare, a una profondità di 970 metri, il relitto dell'aereo disperso il 4 gennaio 2008 durante il volo da Caracas a Los Roques, in Venezuela: a bordo c'erano 14 passeggeri, tra i quali 8 italiani. Il bimotore è stato localizzato dalla nave americana Sea Scout che stava operando da giorni nell'area nell'ambito di un accordo Roma-Caracas. Sulla stessa rotta, il 4 gennaio di quest'anno, è scomparso l'aereo dei Missoni.

Il relitto del bimotore Let 410-YV-2081 della compagnia privata Transaven dovrebbe trovarsi in buone condizioni proprio a causa della grande profondità, che provoca una minor corrosione. Sul volo si trovavano gli italiani Stefano Frangione, Fabiola Napoli, Paola Durante, Bruna Guarnieri, le figlie Sofia e Emma, Rita Calanni e Annalisa Montanari. A bordo c'erano inoltre cinque venezuelani (il pilota Bessil, il copilota Osmel Alfredo Avila Otamendi, Patricia Alcala, Karina Rubis, Issa Rodriguez) e lo svizzero Alexander Nierman. Fino ad oggi l'unico cadavere ad essere stato ritrovato, il 13 gennaio nella penisola di Falcon, è stato quello del copilota.



Il velivolo era precipitato in mare dopo il decollo dall'aeroporto Maiquetia di Caracas mentre era diretto a Los Roques, una delle principali destinazioni turistiche dei Caraibi. Venticinque minuti dopo la partenza, il pilota Esteban Bessil aveva lanciato l'Sos mentre si trovava a un'altitudine di 3mila piedi a circa 16 miglia dall'arcipelago. Poi erano scattate le ricerche via mare e via terra, ma senza alcun esito. Per anni, quindi, la sorte del piccolo aereo è stato un caso irrisolto, definito un mistero sia in Italia sia in Venezuela.



L'annuncio ufficiale del ritrovamento è in programma stamani a Caracas, ma ad anticipare la notizia sono state le autorità venezuelane, tra le quali via Twitter la procuratrice generale Luisa Ortega Diaz. Il ministro dell'Interno, Miguel Rodriguez Torres, ha da parte sua precisato che l'aereo è stato trovato "nove chilometri a sud di Los Roques".