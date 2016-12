foto Ansa

- Una ragazza anoressica di 19 anni è morta dopo aver rifiutato per mesi le cure mediche per convinzioni religiose. Maria Antonella Mirabelli viveva a Rosario del Tala, nel nordest dell'Argentina. Al momento del decesso pesava 31 kg. I suoi genitori sono separati da tempo, e sia la madre sia la nonna hanno sostenuto la decisione della ragazza di non curarsi sulla base del precetto biblico secondo il quale "Dio cura ogni male".