foto Ansa

01:06

- Scontri violenti tra dimostranti e polizia a Fortaleza, in Brasile, vicino allo stadio durante la partita per la Confederations Cup Brasile-Messico. Lo riporta la Bbc online. La polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i 30.000 dimostranti. Il governo aveva avvertito che avrebbe usato l'esercito per impedire le proteste contro il rincaro dei prezzi dei trasporti e contro le spese dell'evento sportivo e dei mondiali 2014.