- Il prezzo del biglietto per i trasporti pubblici di San Paolo e Rio de Janeiro non sarà aumentato. Lo hanno riferito le autorità delle due grandi città, dopo l'ondata di manifestazioni in tutto il Paese contro l'annunciato rincaro. La dichiarazione dei due sindaci fatta in contemporanea segna una vittoria del movimento di protesta. Almeno altre 12 città minori avevano già fatto un passo indietro sul costo dei biglietti nelle scorse ore.