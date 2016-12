Usa, 16enne uccide la sorellina con wrestling

foto Getty 23:26 - Ha ammesso di aver ripetutamente colpito la sorellina di 5 anni con delle mosse di wrestling imparate guardando combattimenti in tv. Per effetto dei colpi la bambina è morta. Così, un ragazzo di 13 anni di New Orleans è stato arrestato con l'accusa di omicidio di secondo grado. A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio lui, allarmato per il fatto che la piccola si lamentava di avere un forte mal di stomaco e respirava a fatica. - Ha ammesso di aver ripetutamente colpito la sorellina di 5 anni con delle mosse di wrestling imparate guardando combattimenti in tv. Per effetto dei colpi la bambina è morta. Così, un ragazzo di 13 anni di New Orleans è stato arrestato con l'accusa di omicidio di secondo grado. A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio lui, allarmato per il fatto che la piccola si lamentava di avere un forte mal di stomaco e respirava a fatica.

Mosse di wrestling imparate in tv - E' successo mentre la mamma era fuori a fare la spesa. La bimba è stata immediatamente ricoverata in ospedale, dove però è morta. Secondo John Fortunato, un portavoce della polizia locale, "il ragazzo ha dichiarato di aver iniziato a lottare con la vittima e di aver messo in pratica mosse di wrestling stile Wwe sulla bimba di 5 anni". Mosse che prevedevano di colpire la bimba su un letto, prenderla a pugni sullo stomaco, saltarle addosso e colpirla con il gomito. Il medico legale ha accertato che la piccola è morta a causa di ferite multiple e ha rilevato fratture delle costole, lacerazioni al fegato e emorragia interna.