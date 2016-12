foto Ansa

16:18

- "Ho deciso che noi possiamo garantire la sicurezza degli Usa anche se riduciamo i nostri armamenti atomici strategici fino a un terzo in meno". Parola di Barack Obama, che annuncia il nuovo piano nucleare della Casa Bianca. Gli Usa, assicura, "prenderanno in considerazione l'uso di armi nucleari soltanto in circostanze estreme per gli interessi vitali del Paese e dei suoi alleati".