Festa in piscina con azoto: ragazzo in coma

foto Dal Web

15:21

- Un ragazzo è in coma e altri 8 sono rimasti intossicati dopo un party a León, in Messico. Durante la festa, alcuni secchi contenenti azoto liquido sono stati versati all'interno della piscina. Un denso fumo bianco ha coperto i giovani ragazzi che hanno continuato a ballare. Solo dopo diverso tempo ci si è accorti che la sostanza aveva intossicato alcuni di loro, uno dei quali, un ragazzo di 21 anni, ora versa in stato di coma. Il party era stato organizzato dalla Jagermeister e sul caso ora indaga la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.