10:32

- Il governo afghano ha annunciato di aver sospeso i negoziati con gli Usa, attualmente in corso a Kabul, per un Accordo bilaterale sulla sicurezza. La ragione della decisione è dovuta alle contraddizioni rilevate fra gli atti e le dichiarazioni degli Stati Uniti sul processo di pace con i talebani. Il portavoce presidenziale ha spiegato che "il presidente Karzai ha deciso di sospendere il negoziato" dopo l'apertura di un ufficio dei talebani in Qatar.