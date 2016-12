foto Ap/Lapresse

08:28

- Un americano di 36 anni è stato giustiziato in Oklahoma per la morte di una coppia di settuagenari per i quali lavorava. James DeRosa è stato dichiarato morte per iniezione letale alle 18:07 ora locale L'uomo aveva indicato ad alcuni suoi amici la coppia, Curtis e Gloria Plummer, come un facile bersaglio per una rapina. Due complici l'avevano quindi aiutato nell'impresa, ma sarebbe stato lui ad accoltellare e tagliare la gola ai due anziani.