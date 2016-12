foto Reuters

- Una donna disabile mentale e la sua bambina sono state segregate e ridotte in schiavituù in un appartamento di Ashland, in Ohio, dove erano costrette a lavorare sotto la minaccia di armi, cani pitbull e serpenti. Dopo oltre due anni, la polizia ha infine arrestato quattro persone. Due delle persone incriminate incassavano anche i sussidi statali della donna, e la picchiavano per poi poter chiedere a suo nome antidolorifici.