foto Da video

21:44

- "Non credo proprio che si sia di fronte a una possibile ondata di terroristi islamici in partenza dall'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, in merito alla vicenda di Giuliano Ibrahim Delnevo, il giovane genovese, convertitosi all'islam radicale e morto in Siria combattendo con i ribelli. "Sappiamo che il giovane genovese era lì, ma non sappiamo veramente niente altro", ha aggiunto la Bonino.