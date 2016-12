foto Ap/Lapresse

19:16

- Inizieranno giovedì a Doha i colloqui di pace tra Stati Uniti e talebani per una soluzione del politica del conflitto in Afghanistan. Lo rivela un alto responsabile dell'amministrazione statunitense. Poco prima, nel corso del G8 in Irlanda, Barack Obama aveva detto giustificato la decisione di avviare un negoziato diretto con i talebani come l'unica strada per la pace in Afghanistan. Ma per farlo i talebani dovranno rompere i legami con Al Qaeda.