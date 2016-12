foto Ansa

- "Da questo G8 è venuta fuori, e verrà reiterata al G20, una pressione che ormai darà risultati senza ritorno sul tema della lotta ai paradisi fiscali". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Enrico Letta, al termine del summit tenutosi in Irlanda del Nord. In Italia, ha aggiunto poi il premier, "dobbiamo abbattere la logica delle scorciatoie, soprattutto in materia fiscale".