foto Afp

15:44

- La Corte egiziana ha pronunciato una nuova sentenza che ordina la scarcerazione dell'ex rais egiziano, Hosni Mubarak, nell'ambito di un processo per corruzione. Una decisione analoga era già stata presa nel procedimento per le morti di alcuni manifestanti durante la rivoluzione del 2011. Mubarak, riferiscono fonti giudiziarie, resta comunque in carcere nell'ambito di altri due processi per corruzione.