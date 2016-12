foto Ansa

14:00

- Dopo l'attacco del premier turco, Recep Tayyip Erdogan, all'Europarlamento, la missione in Turchia (prevista per domani e dopodomani) di eurodeputati della commissione Esteri "è stata rinviata". L'annuncio è stato dato direttamente dal presidente della commissione, il tedesco Elmar Brok, che ha spiegato come "la Turchia è e rimane un importante partner dell'Unione europea, ma dovrebbe comprendere come affrontare le critiche".