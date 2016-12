India, sesso pre-matrimoniale non è più tabù

foto Reuters 10:45 - Una sentenza storica rompe il tabù del sesso prematrimoniale in India. La Corte di Madras, nella regione meridionale indiana, ha stabilito infatti che una coppia che ha rapporti sessuali ha gli stessi diritti di una sposata. "Un celibe che ha raggiunto i 21 anni di età e una donna nubile di 18 hanno quindi tutte le libertà garantite dalla Costituzione" e "se decidono di avere una relazione sessuale devono essere considerati come marito e moglie". - Una sentenza storica rompe ilin India. La, nella regione meridionale indiana, ha stabilito infatti che unaha gli stessidi una sposata. "Un celibe che ha raggiunto i 21 anni di età e una donna nubile di 18 hanno quindi tutte le libertà garantite dalla Costituzione" e "se decidono di avere una relazione sessuale devono".

I giudici hanno anche aggiunto "che lo scambio di ghirlande o di anelli oppure la registrazione dell'unione è solo per soddisfare una prassi religiosa o una consuetudine sociale". Frase rivoluzionaria in un Paese così attaccato alla religione. Il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso di una donna che chiedeva il mantenimento per i suoi due figli dopo la separazione dal compagno.



La maggior parte dei matrimoni in India sono combinati dai genitori degli sposi in base alla casta e al ceto sociale, ma soprattutto nelle metropoli sono sempre più frequenti le convivenze e le coppie di fatto.