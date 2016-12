foto Ap/Lapresse

07:00

- Dopo l'elezione in Iran del nuovo presidente, il moderato Hassan Rohani, il presidente americano Barack Obama vede segnali "positivi". Per Obama è possibile anche che il muro contro muro sulla questione del nucleare possa avere una svolta positiva, ma per il momento esclude l'ipotesi di togliere le sanzioni contro Teheran.