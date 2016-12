foto Ap/Lapresse

23:05

- Il premier ceco, Petr Necas, ha annunciato per lunedì le dimissioni dall'incarico, dopo lo scandalo di presunta corruzione e intercettazioni illegali che nei giorni scorsi ha portato all'arresto del capo del suo staff, Jana Nagyova, e 7 deputati o ex ministri della sua maggioranza. Necas ha inoltre annunciato in tv la volontà di avviare consultazioni per formare un nuovo governo guidato da una diversa personalità del suo partito.