foto Ansa

22:29

- Ennesimo attentato in Siria dove, sullo sfondo della guerra civile fra il regime di Bashar al-Assad e gli insorti, un'autobomba è esplosa vicino all'aeroporto militare di Damasco facendo un numero per ora imprecisato di vittime. Lo riporta l'Osservatorio siriano dei diritti umani, secondo cui l'esplosione è stata udita in diversi quartieri della capitale. Le prime informazioni confermano genericamente che vi sono stati dei morti.