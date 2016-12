foto Ap/Lapresse

08:06

- Una scossa di magnitudo 5.8 si è verificata in Messico a 22 chilometri ad ovest di Jolalplan, nel sud del Paese. Il terremoto è stato nettamente percepito anche nella capitale Città del Messico, ma non ci sarebbero danni di rilievo secondo quanto reso noto dal sindaco della metropoli, Miguel Angel Mancera. In alcuni quartiere, però, non c'è più elettricità.