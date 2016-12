foto Ufficio stampa

- L'amministrazione Obama si congratula col "coraggio" degli iraniani che sono andati a votare "nonostante la censura e l'intimidazione", e spera che sia l'ora delle "scelte responsabili per un futuro migliore", con un nuovo governo, che "rispetti la volontà del popolo". Lo si legge in una nota della Casa Bianca che si dice pronta a impegnarsi direttamente con il neoeletto presidente Hassan Rohani per trovare una soluzione diplomatica sul nucleare.