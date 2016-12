Bomba in Pakistan, morte 12 studentesse

foto Ansa

16:35

- In Pakistan almeno dodici studentesse sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in una esplosione. Lo scoppio si è verificato all'interno di un autobus dell'Università femminile di Quetta, in Baluchistan. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto sulla Brori Road, mentre il mezzo era in sosta. L'esplosivo era all'interno dell'autobus. Successivamente un commando ha assalito un posto di polizia vicino a un ospedale: altri 10 morti