Turchia, drone sorvola sopra piazza Taksim

10:35 - La tensione in Turchia si sta rapidamente avvicinando al punto di rottura, come migliaia di manifestanti si preparano per una terza settimana di occupazione del Gezi Park di Istanbul. Qualcuno della protesta ha fatto sorvolare il proprio drone sopra gli scontri per un'ulteriore testimonianza. Uomini e donne vengono respinti con idranti mentre i fumogeni creano il panico e molti agenti avanzano verso i dissidenti.