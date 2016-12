Libia, manifestanti attaccano le forze speciali

foto Ap/Lapresse

05:52

- Violenti combattimenti hanno opposto a Bengasi, in Libia, le forze speciali e un gruppo di manifestanti armati che hanno attaccato installazioni dell'esercito e della polizia. Il capo dell'esercito libico ad interim ha messo in guardia contro un possibile "bagno di sangue". Scambi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni sono stati uditi alle 4 ora locale vicino al quartier generale delle forze speciali, non lontano dal centro della città.