- A chi appartiene la canzone "Happy birthday to you"? A tutti, sostiene una società di produzione televisiva di New York, che ha avviato una causa legale contro l'editore musicale Warner/Chappell, che invece ne rivendica e incassa i diritti. "Good Morning To You Productions" afferma che ci sono prove che dimostrano la scadenza dei diritti sulla canzone nel 1921. La società ha promosso anche una class action per chiedere la restituzione dei diritti.