foto Reuters

10:02

- La Cina non ci sta e chiede spiegazioni agli Stati Uniti sull'hackeraggio e le spiate denunciate da Edward Snowden, nel cosiddetto "Datagate". In particolare Pechino sottolinea come gli Usa usino due pesi e due misure quando si parla di sicurezza informatica: solo alcuni mesi fa, infatti gli Stati Uniti avevano accusato pesantemente la Cina di non essere stata sufficientemente trasparente sull'argomento.