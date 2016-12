Italiano torturato e ucciso a Santo Domingo

foto Ap/Lapresse 13:33 - Sarebbe stato torturato e ucciso con una mazza, poi il corpo chiuso nel bagagliaio della sua auto. E' morto così Francesco Ceron, 68enne bolognese, residente a Santo Domingo. L'uomo, trasferitosi sull'isola dopo essere andato in pensione, si era risposato con una ragazza del posto di 30 anni di meno, solo alcuni mesi prima. - Sarebbe stato torturato e ucciso con una mazza, poi il corpo chiuso nel bagagliaio della sua auto. E' morto così Francesco Ceron, 68enne bolognese, residente a Santo Domingo. L'uomo, trasferitosi sull'isola dopo essere andato in pensione, si era risposato con una ragazza del posto di 30 anni di meno, solo alcuni mesi prima.

Le nozze all'insaputa di tutti - L'uomo, ex titolare di un negozio di abbigliamento, aveva lasciato l'Italia per ricostruirsi una vita. Così, una volta giunto a Santo Domingo, si era sposato in terze nozze con una ragazza del posto. Una scelta, scrive il quotidiano bolognese Il Resto del Carlino, fatta all'insaputa di amici e parenti. Nemmeno i due figli di Ceron erano stati informati.



Le sue paure su un diario - Ad alimentare il giallo c'è anche una frase che l'uomo avrebbe scritto sul suo diario a metà aprile. "Sono caduto in trappola, questa è l'ultima cazzata che farò prima di morire", si legge su una pagina. L'ultima su cui ha scritto qualcosa.