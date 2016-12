foto Ap/Lapresse

06:51

- Aperti i seggi in Iran, dove quasi 50,5 milioni di persone sono chiamate ad eleggere il successore del presidente, Mahmud Ahmadinejad. Dei sei candidati, reali possibilità di imporsi vengono attribuite a tre esponenti dello schieramento conservatore: il sindaco di Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, il negoziatore per il nucleare, Said Jalili, fedelissimo dell'ayatollah Khamenei, e il consigliere diplomatico di Khamenei, Ali Akbar Velayati.