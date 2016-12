foto Reuters

- Almeno quattro persone, due uomini e due donne, sono morte in una sparatoria in un'edificio di uffici di Saint Louis, in Missouri. Secondo la polizia, si tratta di un caso di omicidio-suicidio. Alcune persone, hanno riferito dei testimoni, sono state viste uscire con le manette ai polsi dall'edificio, il Cherokee Place Business Incubator. Un portavoce della polizia ha chiarito che non è in corso alcuna caccia all'uomo.