foto Reuters

21:19

- Continuano le proteste in Turchia. A Istanbul è iniziato un assordante concerto di clacson e di pentole sbattute una contro l'altra in segno di solidarietà con i manifestanti di Gezi Park e contro la violenza della polizia e il premier Recep Tayyip Erdogan. Molti abitanti del centro sono sui balconi e alle finestre, con pentole e mestoli, bandiere turche. Centinaia le auto che sfilano per strada.