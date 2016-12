Usa, Corte Suprema: Dna umano non è brevettabile

foto Getty 17:45 - I geni umani possono essere sottoposti a brevetto? Per la Corte Suprema Usa solo il Dna prodotto sinteticamente può essere brevettato. La licenza non è possibile invece per i geni estratti dal corpo umano. La sentenza emessa oggi nasce da un caso riguardante dei brevetti della Myriad Genetics. Gli osservatori parlano di una vittoria per medici e pazienti per i quali la possibilità di brevettare il Dna umano interferisce con la ricerca scientifica. - I geni umani possono essere sottoposti a brevetto? Per la Corte Suprema Usa solo il Dna prodotto sinteticamente può essere brevettato. La licenza non è possibile invece per i geni estratti dal corpo umano. La sentenza emessa oggi nasce da un caso riguardante dei brevetti della. Gli osservatori parlano di una vittoria per medici e pazienti per i quali la possibilità di brevettare il Dna umano interferisce con la ricerca scientifica.

Una vittoria della trasparenza: così commenta il genetista Giuseppe Novelli, dell'università di Roma Tor Vergata. "Non e' possibile - ha detto - brevettare il Dna umano in quanto non è possibile brevettare la materia vivente". Quello che è possibile brevettare, ha osservato, "è la materia ottenuta in modo artificiale". Potrebbe essere questo, per esempio, il caso delle cellule staminali ottenute da organismi chimera, ossia da organismi che in nature non esistono. E' anche il caso degli organismi che in futuro potranno essere costruiti in laboratorio grazie alla biologia sintetica.



Come da tempo accade in Europa, dove da sempre è stato detto un esplicito "no" alla possibilità di brevettare il Dna umano, anche negli Usa gli unici brevetti possibili saranno d'ora in poi quelli che riguardano i metodi con i quali si analizza il materiale genetico, come le tecniche per ottenerne la mappa. I brevetti, ha proseguito Novelli, possono costituire un serio ostacolo alla ricerca poichè possono impedire o rallentare l'accesso ai dati scientifici.