14:43

- Almeno tre persone sono morte a causa dello scontro fra due treni a Castelar, vicino a Buenos Aires, in Argentina. Lo rendono noto fonti locali, precisando che ci sono decine di feriti. Alcuni passeggeri sarebbero rimasti intrappolati tra le lamiere. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di mattina (le 12 in Italia) quando un treno, che stava rientrando in deposito, si è trovato sullo stesso binario di un altro proveniente in direzione opposta.