foto Ansa

13:35

- Preoccupazione per l'uso sproporzionato della forza da parte della polizia e critiche al premier Recep Tayyip Erdogan per non voler fare dei passi di conciliazione verso i manifestanti. E' questo il tenore della risoluzione approvata dal Parlamento Ue sulla crisi in Turchia. Strasburgo ha inoltre manifestato timori per il deterioramento della libertà di stampa e per gli atti di censura e autocensura nei media turchi.