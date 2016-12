Belgio, atteso sì per eutanasia ai minorenni

foto Da video 17:15 - Il Belgio è stato il secondo Paese in Europa a dotarsi di una legge che legittimasse l’eutanasia. Era il 2002, preceduto solo di qualche mese dall’Olanda. Ma ora sarà il primo ad estenderla. Nel Paese infatti si attende il sì del Senato per permettere la morte assistita anche ai minori di diciotto anni. - Il Belgio è stato il secondo Paese in Europa a dotarsi di una legge che legittimasse l’eutanasia. Era il 2002, preceduto solo di qualche mese dall’Olanda. Ma ora sarà il primo ad estenderla. Nel Paese infatti si attende il sì del Senato per permettere la morte assistita anche ai minori di diciotto anni.

LE CONDIZIONI - La legge darà ai medici la facoltà di valutare caso per caso se la malattia è abbastanza grave da ammettere il ricorso all’eutanasia. Inoltre saranno loro a stabilire se il bambino è abbastanza maturo da decidere in autonomia se morire o no. La discussione si è infatti particolarmente incentrata sulla libertà di coscienza del minore.



L’ITER POLITICO - La proposta è stata avanzata lo scorso dicembre dal Partito socialdemocratico in carica. In questi giorni è in discussione al Senato per ottenere il via libera definitivo. La legge mette d’accordo gli altri partiti, dalla destra nazionalista alla sinistra radicale, ad eccezione dei cattolici. Ma sono troppo pochi per costituire un ostacolo.