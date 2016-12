Israele: centinaia di nuovi alloggi nelle colonie

foto Ansa Correlati Siria, nuovo blitz di Israele su Damasco 08:32 - Secondo il "Jerusalem Post" Israele starebbe progettando di costruire centinaia di nuovi alloggi in una colonia nel nord della Cisgiordania. Oltre alla realizzazione di 538 nuovi alloggi previsti nell'insediamento di Itamar, le autorità locali hanno ricevuto la richiesta di legalizzarne altre 137 già costruite. - Secondo il "Jerusalem Post" Israele starebbe progettando di costruire centinaia di nuovi alloggi in una colonia nel nord della Cisgiordania. Oltre alla realizzazione di 538 nuovi alloggi previsti nell'insediamento di Itamar, le autorità locali hanno ricevuto la richiesta di legalizzarne altre 137 già costruite.

Anche Hareetz parla di 537 nuove unità immobiliari e della legalizzazione di altre 130. Secondo il Jerusalem Post "verrà esaminata" inoltre la proposta di 550 nuove costruzioni a Brunchin. Il tema delle colonie è uno dei principali temi di scontro tra israeliani e palestinesi.



Usa: disappunto per l'espansione nelle colonie - Intanto, il segretario di Stato Usa John Kerry insiste per un riavvio dei negoziati di pace, ma ha rinviato una missione nella regione, ufficialmente per importanti riunioni sulla Siria a Washington.



Il 31 maggio, in una telefonata al premier israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente palestinese Abu Mazen, Kerry aveva ribadito il disappunto degli Stati Uniti per la politica israeliana di espansione delle colonie. Una politica, ha sottolineato il dipartimento di Stato Usa, che "rischia di vanificare tutti gli sforzi per la pace".