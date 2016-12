Australiana a nuoto da Cuba agli Usa

foto Dal Web

- Una australiana di 28 anni, Chloe McCardel, si è tuffata in mare all'Avana per tentare di raggiungere a nuoto la Florida senza alcuna protezione anti-squali: un'impresa finora mai compiuta, e che lei conta di portare a termine in circa 60 ore. Si tratta di una traversata di 170 chilometri, che la McCardel ha deciso di tentare anche per incoraggiare donazioni a favore della ricerca sul cancro e per favorire migliori relazioni tra Cuba e Usa.