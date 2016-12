foto Ap/Lapresse

05:52

- Un uomo di 58 anni, Willian Van Poyck, è stato messo a morte in una prigione della Florida, negli Stati Uniti, con un'iniezione letale. Van Poyck era stato giudicato colpevole nel 1988 dell'uccisione di una guardia carceraria, nel corso di un assalto a un furgone di una prigione in un tentativo di far evadere un detenuto.