02:00

- Stati Uniti e Gran Bretagna sono impegnati a fare tutto ciò che possono per sostenere l'opposizione siriana per cambiare gli equilibri sul campo. Lo ha affermato il segretario di Stato americano, John Kerry, in un incontro a Washington con il capo della diplomazia britannica, William Hague. Gli Usa hanno poi annunciato un alleggerimento mirato delle sanzioni commerciali contro Damasco per favorire le zone controllate dai ribelli.