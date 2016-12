foto Reuters

- Due giornalisti canadesi, Sasa Petricic e Derek Stoffel, della televisione Cbc-Tv News, sono stati arrestati dalla polizia turca in piazza Taksim, a Istanbul. Lo ha reso noto su twitter lo stesso Petricic. Non si conoscono per ora i motivi dell'arresto. Nelle scorse ore la stampa governativa e diversi esponenti del partito islamico Akp del premier Erdogan avevano criticato la copertura delle manifestazioni da parte della stampa estera.