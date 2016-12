foto Ap/Lapresse

23:17

- Due persone sono rimaste bloccate su un'impalcatura in cima ad uno dei più alti grattacieli nel cuore di Manhattan, la Hearst Tower, alta 182 metri e con 46 piani. I due, che stavano lavando i vetri dell'edificio, sono rimasti intrappolati dopo che la struttura su cui erano agganciati ha ceduto rompendosi al centro. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che si stanno calando dal tetto per tentare di metterli in salvo.