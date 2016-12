foto Sito ufficiale

19:05

- Le tre attiviste di Femen che si sono mostrate in topless davanti al palazzo di giustizia della capitale tunisina sono state condannate a quattro mesi di prigione "per aver violato la decenza". Lo ha riferito uno degli avvocati delle tre giovani, Souhaib Bahri. Poco prima un gruppo di persone aveva manifestato davanti al tribunale per chiedere una condanna esemplare.