foto Reuters

15:31

- Migliaia di avvocati turchi sono scesi in piazza in diverse città per protestare contro le violenze e contro l'arresto di 73 colleghi fermati a Istanbul. I media locali parlano di almeno 5mila persone riunite davanti al tribunale di Caglayan, a Istanbul. Il corteo si è poi diretto verso piazza Taksim. Manifestazioni sono in corso anche ad Ankara e Smirne.