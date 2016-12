foto Ansa

14:43

- Nuovo avviso dell'ambasciata italiana ad Ankara, in Turchia, ai connazionali. La nostra rappresentanza diplomatica ha invitato gli italiani che si trovano ancora nella capitale ad evitare, in particolare, la zona di Tunali e di Kugulu Park a causa del rischio di "possibili disordini". A Kugulu Park e sulla vicina Tunali si riuniscono ogni sera migliaia di manifestanti anti-Erdogan. Simili avvisi sono stati emessi anche per Istanbul e Izmir.