Italiani in piazza a Istanbul: "La polizia ci ha fermato e picchiato in piena notte"

foto Ap/Lapresse Correlati "Io italiano in piazza Taksim con i turchi <br>I poliziotti? Nei vicoli diventano bestie" 16:31 - "Ci hanno circondato e ci hanno messo faccia al muro. Hanno cominciato a minacciarci in turco e nel frattempo ci hanno picchiato con calci e pugni in faccia. La nostra colpa? Essere dei manifestanti o presunti tali". Così Giovanni, fra gli attivisti italiani presenti a Istanbul per prendere parte alla protesta nata a Gezi Park, racconta a Tgcom 24 la notte di violenza nella città turca. - "Ci hanno circondato e ci hanno messo faccia al muro. Hanno cominciato a minacciarci in turco e nel frattempo ci hanno picchiato con calci e pugni in faccia. La nostra colpa? Essere dei manifestanti o presunti tali". Così Giovanni, fra gli attivisti italiani presenti a Istanbul per prendere parte alla protesta nata a Gezi Park, racconta a Tgcom 24 la notte di violenza nella città turca.

"Erano le 3 di questa notte, i poliziotti stavano pattugliando le vie intorno a piazza Taksim: non occorreva aver fatto qualcosa, bastava essere lì e il trattamento che poteva capitarti era questo. Noi eravamo un gruppo di 4-5 persone. Fino a quando non hanno capito che eravamo italiani hanno continuato a picchiarci e a spararci addosso gas urticante, anche per alcuni minuti di fila. Ci hanno colpito alla schiena e sulle gambe. Stamani ci siamo ritrovati con i segni di questa notte di inferno".



Perché quando hanno capito che eravate italiani si sono fermati?

"Perché ai manifestanti turchi hanno riservato un trattamento ancora peggiore. Come un gruppo fermato poco distante da dove eravamo stati aggrediti noi, ragazze comprese: sono stati picchiati per molto più tempo e alla fine ammanettati e portati in caserma".



C’è stata una miccia che ha causato questa reazione estremamente violenta della polizia turca?

"In realtà no. Da quando piazza Taksim è stata sgomberata, gruppi di 15-20 poliziotti hanno iniziato a perlustrare le zone limitrofe con tanto di retate dentro i locali e nelle case, dove al limite i manifestanti stavano riposandosi. Non hanno bloccato gruppi intenti a fare qualcosa, essere presumibilmente un manifestante, era già sufficiente. Ho visto un uomo di circa 65 anni a cui i poliziotti hanno lanciato addosso gas lacrimogeno… difficile pensare che camminare come stava facendo in una via laterale fosse un’azione violenta. Per capire quale sia la situazione, basti pensare che l’ambasciata Usa in Turchia ha stigmatizzato fortemente le violenze della polizia sui manifestanti".



Si parla di stupri subiti in caserma dai manifestanti arrestati…

"Sì, abbiamo sentito alcuni manifestanti raccontare la loro esperienza. E purtroppo questo è tutto fuorché una sorpresa. La polizia turca è una delle più violente del bacino mediterraneo, mano armata del governo. Non sono episodi isolati e casuali, sono direttive che ricevono. Nei confronti dei gruppi di opposizione potrebbe essere definita come una prassi abituale. Se un poliziotto di arresta e ti porta in caserma, va da sé che, uomo o donna che tu sia, potresti essere violentato con un bastone".



Qual è la situazione a Istanbul oggi?

"La protesta va avanti, noi manifestanti siamo tornati a Gezi Park. Nonostante le violenze della notte c’è ancora la voglia di combattere per i propri diritti. La situazione è comunque molto tesa, basti pensare che anche all'interno dei locali si respira male a causa delle quantità di lacrimogeni che sono stati sparati dalla polizia. La violenza sta crescendo, ma la popolazione rivendica i propri diritti. In una parola? Sembra di stare in guerra".

Cecilia Pierami