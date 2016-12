foto Ansa

10:08

- In Afghanistan anche dopo il 2014. Lo afferma il ministro della Difesa, Mario Mauro, nella sua informativa alla Camera. Dopo la conclusione della missione Isaf "è intendimento di proseguire il nostro impegno in quel Paese oltre il 2014 in termini di assistenza e addestramento alle forze afghane". La nuova missione, Resolute Support, ha aggiunto, "sarà non combat e non prevede il contrasto all'insorgenza, nè di lotta al terrorismo ed al narcotraffico".