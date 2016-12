foto Ansa

09:32

- Terzo caso in tre giorni: è stato infatti annullato ancora un volo di un Boeing 787 in Giappone, a causa di un problema al motore. Mercoledì scorso, un 787 della compagnia aerea giapponese Ana, è restato a terra a causa di un'anomalia al motore. Mentre martedì scorso, un 787 dell'altra grande compagnia aerea giapponese Jal, in volo da Tokyo a Singapore, è dovuto tornare indietro sempre a causa di un problema a uno dei motori.