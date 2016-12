foto Afp

08:35

- Nessuna novità sulle condizioni di salute di Nelson Mandela, che resta ancora ricoverato in ospedale. Un portavoce del governo sudafricano ha riferito che il premio Nobel per la Pace "è ancora grave ma stabile". Madiba ha già trascorso in ospedale a Pretoria cinque notti per curarsi un'infezione polmonare che si è riacutizzata.